Alex Zanardi torna a casa a Natale

ROMA - Il campione paralimpico Alex Zanardi passera' Natale a casa, con i suoi familiari: ad annunciarlo Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, all'Auditorium Parco della Musica a Roma.

A poco piu' di un anno e mezzo dal grave incidente in handbike, il 55enne ex pilota ha lasciato l'ospedale e continuerà la riabilitazione in parte da casa.

La bella notizia ("meravigliosa, e' la forza dello sport", hanno commentato il presidente del Coni, Giovanni Malago', e la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali), rilanciata da Pancalli e' stata spiegata dalla moglie Daniela, sul sito della Bmw di cui Zanardi e' brand ambassador.