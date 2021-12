Addio a Demetrio Volcic, storico inviato Rai da Mosca

- E' morto a Gorizia, all'età di 90 anni, compiuti lo scorso 22 novembre, Demetrio Volcic. Durante gli anni della Guerra Fredda fu corrispondente per la Rai da Mosca. Dalla capitale dell'ex Unione Sovietica, Volcic raccontava puntualmente le vicende legate al Cremlino nell'edizione delle 20 del Tg1. Per esso ricoprì l'incarico di direttore dal 1993 al 1994, a coronamento di una carriera giornalistica nel corso della quale fu corrispondente da Praga, Vienna e Bonn, dopo essere essere entrato in Rai nel 1956.