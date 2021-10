Msc Crociere: il battesimo di Seashore il prossimo 18 novembre a Ocean Cay

(ph: Ivan Sarfatti)

(ph: Ivan Sarfatti)

GINEVRA – MSC Seashore, nuova ammiraglia di MSC Crociere, sarà ufficialmente battezzata ai Caraibi il prossimo 18 novembre, sull’isola privata di Ocean Cay, riserva marina alle Bahamas, ad esclusivo utilizzo degli ospiti di MSC. È la prima volta che una nave da crociera viene inaugurata su un’isola privata. Il 20 novembre, MSC Seashore inzierà la sua stagione invernale ai Caraibi offrendo ai suoi ospiti la possibilità di scoprire tutta la bellezza dell’isola e altre magnifiche destinazioni con partenze settimanali da Miami per crociere di 8 giorni.Come vuole ormai la tradizione sarà ancora la star del cinema italiano Sophia Loren a ricoprire il ruolo di madrina per la sedicesima volta su 19 navi della flotta. I festeggiamenti si svolgeranno sia a bordo che sull'isola, poiché la nave rimarrà ormeggiata per tutta la notte, con una cena di gala, spettacoli dal vivo e tanto altro ancora.Con il battesimo di MSC Seashore verrà formalmente celebrata anche la riapertura di Ocean Cay MSC Marine Reserve, isola accessibile dalla fine del 2019, ma costretta alla chiusura pochi mesi dopo a causa della pandemia. La Compagnia ha approfittato della pausa per apportare ancora nuovi miglioramenti, introducendo ancora più servizi, che verranno presentati in quell’occasione.Ocean Cay MSC Marine Reserve è stata aperta alla fine del 2019 a seguito della bonifica che l’ha trasformata da ex sito industriale di estrazione della sabbia ad un'isola incontaminata e ricoperta da una rigogliosa vegetazione che si estende su una superficie di 64 miglia quadrate. Un progetto totalmente sostenibile, in armonia con l'ecosistema locale e fondato su un forte impegno da parte di MSC Crociere per il ripristino delle risorse marine precedentemente scomparse, il rispetto e la tutela della fauna locale, compresi gli habitat e le specie presenti nell'area. Ciò include il ripristino dei coralli in via di estinzione e l'attuazione di altri programmi educativi mirati alla salvaguardia e alla conservazione.Offrendo più di due miglia di spiagge di sabbia bianca circondate da infiniti panorami di acque cristalline, gli ospiti scelgono Ocean Cay per immergersi nel vibrante spirito delle Bahamas. Tutte le navi di MSC Crociere in partenza da Miami e Port Canaveral faranno scalo sull’isola, sostando spesso fino a tarda sera o tutta la notte per dare agli ospiti il tempo necessario per scoprire tutto ciò che l'isola ha da offrire.Sull’isola si potrà scegliere di trascorrere la giornata rilassandosi su una delle spiagge prenotando una cabanas, concedersi un trattamento nella spa allestita a terra o provare alcuni sport acquatici e altre attività previste dal ricco programma di escursioni. Dedicarsi allo shopping acquistando tradizionali e introvabili souvenir. Sorseggiare fresche bevande nei chioschi caraibici o nei ristoranti con una vista senza eguali, con lo sfondo dell'oceano a far da cornice. Questo è Ocean Cay.La sera, per chi ama le ore piccole, inizia la festa animata da DJ di fama internazionale, vi è anche una tradizionale sfilata in maschera junkanoo e nel momento clou lo splendido spettacolo di luci offerto dal magico faro, il simbolo di Ocean Cay.