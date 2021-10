Al via la decima edizione del Festival Partner “Gran Galà dei Festival”

Nove Eventi Srl, con il patrocinio della Repubblica di San Marino, presenta la decima edizione dell’International Festival Partner “Gran Galà dei Festival” che avrà luogo dal 14 al 16 Ottobre 2021 presso il Teatro Titano (San Marino). L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino.

L’International Festival Partner, Gran Galà dei Festival, consiste in un concorso riservato ai Festival (per tali si intendono anche i Concorsi – Scuole di Formazione) che si iscrivono e diventano Partner con facoltà di presentare fino a trenta dei loro migliori artisti, che li rappresenteranno in una gara con selezioni, la cui serata finale è il “Gran Galà dei Festival”.

Dal Cabaret alla sfilata, dal canto all’esecuzione musicale, al ballo alla comicità: tutto ciò che è spettacolo in un contenitore che è L’International Festival Partner-Gran Galà dei Festival.

Quest’anno le Semifinali del Festival si terranno nei giorni 14 -16 Ottobre 2021 nella Repubblica di San Marino, presso il Teatro Titano, giornate in cui una giuria qualificata, scelta da Nove Eventi, esprimerà insindacabilmente ed autonomamente un voto per ciascuna esibizione.

Al termine delle Semifinali, verranno individuati i diciotto Finalisti sulla base della classifica provvisoria generale, ma con almeno tre di questi per ciascuna delle tre Categorie che gareggeranno al GGF sia per la classifica assoluta, sia per la designazione del Vincitore di Categoria.

I Finalisti, come sopra individuati, gareggeranno tra loro durante il Gran Galà dei Festival in data 16 ottobre, fase al termine della quale la Giuria decreterà il Primo/Secondo/Terzo classificato assoluto del GGF (inteso il Partner il cui rappresentante abbia ottenuto tale risultato), nonché il Vincitore di ciascuna delle tre Categorie.