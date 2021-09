Come affrontare la psoriasi? Sabato 18 settembre a Milano un open day gratuito per parlarne con gli esperti



MILANO – La psoriasi è una malattia della pelle cronica-recidivante che si presenta sotto forma di macchie cutanee di forma ovale e colore rosso. Spesso sono presenti anche delle squame biancastre a contorno della zona rossa. – La psoriasi è una malattia della pelle cronica-recidivante che si presenta sotto forma di macchie cutanee di forma ovale e colore rosso. Spesso sono presenti anche delle squame biancastre a contorno della zona rossa.





Oltre a provocare prurito, la psoriasi può portare anche un disagio di tipo psicologico, soprattutto quando le chiazze sono estese e in parti del corpo visibili (mani, collo, ma anche braccia e gambe d’estate).

Le persone che soffrono di psoriasi in Italia sono il 2% della popolazione.

Per questo motivo è molto importante parlare con un dermatologo esperto e impostare un piano di cura personalizzato per poter migliorare la situazione.

Sappiamo che a fine ottobre ci sarà la Giornata Mondiale della Psoriasi, ma esistono molto centri dedicati che sono sensibili all’argomento anche negli altri periodi dell’anno.

Ad esempio, il Centro Medico Unisalus a Milano Stazione Centrale, presenterà un open day gratuito nella giornata di sabato 18 settembre 2021.

L’open day è composto da un colloquio/visita individuale gratuito e senza impegno, della durata di 15 minuti, con la Dermatologa Dott.ssa Marina Fantatoper parlare del vostro problema di psoriasi ed eventualmente impostare un piano terapeutico personalizzato.

La prenotazione è obbligatoria tramite mail a direzione@unisalus.it oppure chiamando il numero 0248013794.





Quali sono gli obiettivi dell'open day





Primo obiettivo: informare le persone sulla psoriasi per avere una maggiore consapevolezza della condizione e soprattutto che non si è soli.

Secondo Obiettivo: Informare le persone sulle nuove cure e trattamenti per la psoriasi.

Terzo obiettivo: Aiutare a gestire la condizione a livello psicologico e sociale.

L’open day psoriasi è stato pensato dalla Dott.ssa Mariana Fantato, dermatologa del Centro Medico Unisalus, per tutte quelle persone soffrono di psoriasi che ancora non hanno avuto il coraggio di rivolgersi a un medico. La psoriasi è una condizione cronica della pelle che può provocare forte imbarazzo, ansia e addirittura depressione.





Come funziona il colloquio individuale





L’open day è previsto per il giorno sabato 18 settembre 2021. La prenotazione è obbligatoria per evitare assembramenti e ogni persona dovrà presentarsi all’orario stabilito. Ogni colloquio/visita è gratuito e ha una durata di 15 minuti, per questo è richiesta la massima puntualità.

La prima fase sarà volta all’accoglienza e alla misurazione della temperatura per poter visitare il paziente in tutta sicurezza.

Una fase informativa sulla psoriasi, sui suoi sintomi e complicanze. Questa è fondamentale per prendere consapevolezza sulla malattia e capire che non si è soli.

Nella terza fase si effettuano colloqui individuali, valutata la storia clinica dell’individuo e un esame fisico per stabilire l’entità delle eruzioni cutanee.

Infine, verranno consigliati i trattamenti che possono essere eseguiti per la cura della psoriasi.