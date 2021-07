"Lake Como Tourism - Travel & Style", si riparte dopo il Covid

COMO – Lake Como Tourism – Travel & Style, la rivista semestrale nata proprio l’anno precedente alla pandemia Covid-19, quindi fresca e recente, riesce, nonostante il periodo incerto, a coinvolgere ed unire molte strutture e operatori del Lago di Como, che hanno deciso di credere ed investire ancora nel progetto, continuando con le sue uscite semestrali. – Lake Como Tourism – Travel & Style, la rivista semestrale nata proprio l’anno precedente alla pandemia Covid-19, quindi fresca e recente, riesce, nonostante il periodo incerto, a coinvolgere ed unire molte strutture e operatori del Lago di Como, che hanno deciso di credere ed investire ancora nel progetto, continuando con le sue uscite semestrali.





Giovedì 8 luglio, verrà organizzato un evento privato presso l’Hotel Royal Victoria di Varenna dedicato ai partners e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della rivista; questo evento di presentazione sarà un momento chiave come segnale di ripartenza, fiducia e sicurezza verso periodi migliori.

Nell’occasione verranno presentate, a tutti coloro che fanno parte del progetto, le idee su cui si focalizza il magazine, con particolare attenzione al prossimo numero della rivista che uscirà a Dicembre 2021, che conterrà un approfondito dossier delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con interviste di Andrea Monti, direttore della comunicazione delle Olimpiadi, Antonio Rossi, sottosegretario allo sport della Regione Lombardia e Severino Beri, presidente di Federalberghi Lecco.

Lake Como Tourism nasce dapprima come guida turistica online del Lago di Como e dintorni, nel 2011, proponendo attraverso il sito web in italiano, inglese e russo, esperienze e consigli di viaggio, di altissimo livello, grazie alle prestigiose strutture ricettive che partecipano come partners; solo successivamente nasce l’idea dell’iniziativa editoriale, divenuta realtà con la pubblicazione semestrale della rivista Lake Como Tourism – Travel & Style, proprio nell’anno precedente alla pandemia Covid che ha messo tutto in discussione.

Nonostante il periodo incerto ha ugualmente ricevuto appoggio dai vari sostenitori e collaboratori, nonché dallo staff composto da personale giovane e qualificato, maturando una consapevolezza e una necessità di evoluzione con i tempi, ha raccolto interesse e grande partecipazione verso il progetto, incentivando così, la spinta necessaria per sperare in una bella ripresa, per un progetto longevo e dinamico.