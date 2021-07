Gigi Quita torna con il nuovo singolo 'Greta'

Dal 9 luglio è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “GRETA” (Greylight Records), il nuovo singolo di GIGI QUITA.

“Greta” è una canzone dall’atmosfera leggera, ma solo apparentemente. Attraverso le sue parole pone l’attenzione su tematiche molto importanti. Con immagini divertenti possiamo visualizzare scenari di realtà assai preoccupanti: il riscaldamento globale, la plastica, e l’inquinamento globale. Le persone molto spesso trattano queste tematiche con molta leggerezza, pensando che la solo condivisione sui social possa sistemare le cose, ma non è affatto così. La vera differenza la fa chi è in grado di mettersi in gioco, in questo caso Greta Thunberg che, con il suo attivismo, dà un briciolo di speranza a quelle persone che forse si sono dimenticate che la terra è di tutti ed è un posto pieno di risorse, purtroppo limitate. Se ognuno intraprendesse azioni per cambiare il mondo, potrebbe davvero farne un posto migliore.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Sarebbe bello poter salvare il pianeta con una canzone, so bene che questo non sarà possibile, ma mi piace pensare che attraverso la mia musica, qualcosa possa cambiare per davvero: se non puoi cambiare il mondo, cerca di cambiare te stesso.».

Il videoclip di “Greta” è diretto e animato da Lisa “Blalis” Balistreri. Le sue illustrazioni mostrano un chiaro riferimento alle varie problematiche del nostro pianeta: il riscaldamento globale, l’inquinamento e l’uso eccessivo della plastica. A prendere in mano la situazione drammatica della nostra terra è Greta Thumberg, che salva il “mondo”, portandoselo via con sé e dandogli tutte le cure necessarie. Una forte critica nei nostri confronti e un tema ancora attualissimo: dobbiamo avere più cura del nostro pianeta, perché è uno soltanto.

Luigi Cosimo Quitadamo, in arte Gigi Quita, è nato a Mattinata, nel Gargano, e si definisce un pugliese DOC. L’amore per la musica lo accompagna da sempre, fin da piccolo ha sempre avuto un debole per gli strumenti musicali e da tutto ciò che producesse un suono. Nell’adolescenza ha cominciato a scrivere canzoni, brani che descrivevano la sua quotidianità, talvolta dai risvolti comici. Decide quindi di provare a specializzarsi iscrivendosi al Mas di Milano dove frequenta un anno accademico, decidendo poi di tornare nella sua Puglia, perché la voglia di scrivere ha preso il sopravvento. Il suo percorso come artista Greylight Records è appena cominciato: “Greta” è il primo singolo prodotto dall’etichetta milanese ed è disponibile in rotazione radiofonica dal 9 luglio.