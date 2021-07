Giacomo Santucci nominato Presidente della Di Luccia & Partners Executive Search

MILANO – L’Assemblea dei soci ha approvato venerdì 25 giugno scorso la nomina di Giacomo Santucci a Presidente della Di Luccia & Partners Srl, società specializzata nell’executive search per fondi di private equity, a partire dal 1/9/21. – L’Assemblea dei soci ha approvato venerdì 25 giugno scorso la nomina di Giacomo Santucci a Presidente della Di Luccia & Partners Srl, società specializzata nell’executive search per fondi di private equity, a partire dal 1/9/21.





Giacomo Santucci, classe 1956, nel corso della sua carriera professionale ha ricoperto le massime cariche come CEO e Presidente per molti brand della moda e del lusso, tra cui Ferragamo, Prada, Gucci e Dolce & Gabbana.

Rilevante il suo supporto alle acquisizioni con cui ha supportato la crescita delle aziende Jil Sander, Helmut Lang, Church, Fendi.

E’ stato inoltre Senior Manager di McKinsey&Co a Milano, collaborando con Armani ed il Comité Colbert. Ingegnere nucleare, fluente in 7 lingue, numerose lauree e PhD, non ultimo quella in Storia dell’Arte, Giacomo Santucci da circa dieci anni svolge un’attività di consulenza per diverse aziende nel campo moda, collaborando con fondi d’investimento, oltre a tenere dei corsi presso le più importanti università italiane, Luiss di Roma e Bocconi a Milano. Siede in numerosi Board come Consigliere.

"Sono lieto di aver accettato l’invito di Domenico, amico che conosco da più di 15 anni, con cui ho lavorato su Moncler e Rinascente per fondi di private equity in passato, oltre che su numerosi altri progetti nel settore life-style. La nostra sintonia umana e professionale non è mai venuta meno in questi anni e sono sicuro insieme potremo aiutare numerose aziende e fondi di private equity che devono affrontare le sfide di un mercato in forte evoluzione, un mercato in cui l’assetto organizzativo è sempre più il fulcro su cui fare leva per raggiungere traguardi ambiziosi in contesti globali" ha dichiarato Giacomo Santucci, Presidente e Senior Operating Partner.

"Siamo tutti entusiasti di avere Giacomo con noi. La sua nomina rafforza la presenza nel settore moda della Di Luccia & Partners, che con l’ingresso di Giacomo Santucci come Presidente e Senior Operating Partner consolida le competenze in un settore in forte trasformazione, dove le aziende italiane giocano da sempre un ruolo strategico nello scacchiere mondiale. Saremo con Giacomo ancora più concentrati nel supportare i nostri clienti fondi di private equity e le loro partecipate in questo settore" ha dichiarato Domenico Di Luccia, Managing Partner.