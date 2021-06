Tutta I'ltalia in zona bianca: cade l'obbligo delle mascherine all'aperto

ROMA - A partire da oggi anche la Valle d'Aosta entra nella fascia di rischio contagio più bassa. In tutto il Paese, poi, non sarà più obbligatorio coprire naso e bocca quando si è all'aperto. Restano, però, delle restrizioni a livello locale.L’unica eccezione nel paese è rappresentata dalla regione Campania, che tramite un’ordinanza ha stabilito di mantenere l’obbligo di coprire naso e bocca con i dispositivi di sicurezza anche all’aperto, come accaduto fino ad ora.A determinare una simile scelta da parte della regione ha contributo anche la diffusione della temuta variante Delta nel nostro Paese, che al momento rappresenterebbe il 17% dei contagi a livello nazionale. Scriveva così qualche giorno fa il ministro della Salute: “Con l’ordinanza che ho appena firmato tutta l’Italia sarà in zona bianca a partire da lunedì. É un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti. La battaglia non è ancora vinta”.