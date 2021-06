Euro '21: il Belgio sfiderà l'Italia nei quarti di finale

(via Uefa Euro 2020 fb)





Nel secondo tempo al 37’ Guerreiro del Portogallo ha colpito il palo dal limite dell’area. A Budapest nella gara delle 18 la Repubblica Ceca ha superato 2-0 l’Olanda. Nel secondo tempo al 23’ la Repubblica Ceca è passata in vantaggio con Holes di testa su cross di Kalas. Al 35’ ha raddoppiato Schick, tiro di sinistro su passaggio di Holes. Nei quarti di finale la Repubblica Ceca giocherà sabato 3 Luglio alle 18 a Baku con la Danimarca.

- Il Belgio sfiderà l’Italia venerdì 2 Luglio alle 21 a Monaco di Baviera nei quarti di finale. La squadra fiamminga ha vinto 1-0 a Siviglia col Portogallo negli ottavi di finale. Nel primo tempo al 5’ Djogo Jota dei lusitani con un tiro di destro non ha inquadrato la porta. Al 10’ Hazard del Belgio non ha concretizzato una buona occasione. Al 24’ Cristiano Ronaldo del Portogallo ha sfiorato il gol su punizione. Al 42’ il Belgio è passato in vantaggio con Hazard, tiro da fuori area.