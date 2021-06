Ritorna il Concorso Internazionale Musica Sacra: si cercano nuovi talenti

ROMA – Il Concorso Internazionale "Musica Sacra" 2021, il più grande concorso al mondo dedicato ai giovani cantanti solisti di musica sacra, è alla ricerca di ben otto nuovi talenti da premiare e far debuttare nel progetto europeo "Let’s Sing Oratorio Music!". – Il Concorso Internazionale "Musica Sacra" 2021, il più grande concorso al mondo dedicato ai giovani cantanti solisti di musica sacra, è alla ricerca di ben otto nuovi talenti da premiare e far debuttare nel progetto europeo "Let’s Sing Oratorio Music!".





Giunto alla XVI edizione è da sempre una grande occasione per far emergere i futuri talenti della lirica, avendo avviato alla carriera 180 sconosciuti di talento che adesso si esibiscono regolarmente nei più grandi teatri italiani ed europei.

Il Concorso Musica Sacra 2021 si terrà con formula mista: online per l’Eliminatoria tramite l’invio di un video entro il 30 giugno 2021 e live a Roma per Semifinali e Finale – Concerto di Gala dal 15 al 18 settembre 2021.





I premi del Concorso





I premi consistono in Borse di studio per un totale di € 10.000,00, offerte dai Partner del progetto europeo "Let’s Sing Oratorio Music!". Per gli 8 vincitori ci saranno inoltre Coppe e Diplomi, workshop gratuiti e rimborsi dei viaggi e dei soggiorni per tutte le attività e gli spettacoli che saranno realizzati nel 2022 in Italia, Repubblica Ceca, Romania e Grecia.





La Giuria del Concorso Musica Sacra 2021





La Giuria del Concorso Internazionale Musica Sacra 2021 è formata da tre tra i massimi esponenti delle Accademie Liriche di perfezionamento d’Italia e dai responsabili artistici del progetto europeo Let’s Sing Oratorio Music:

- Gianni Tangucci – Coordinatore Artistico Accademia del Maggio Musicale Fiorentino

- Vincenzo De Vivo – Direttore Artistico Accademia Lirica di Osimo e Direttore Artistico Stagione Lirica Fondazione Teatro Le Muse di Ancona

- Eleonora Pacetti – Responsabile Young Artist Program – Teatro dell’Opera di Roma

- Ilja Racek – Sovrintendente Teatro di Opava (Slezské divadlo Opava – Repubblica Ceca)

- Ludek Golat – Regista Lirico e Consulente Teatro di Opava (Slezské divadlo Opava – Repubblica Ceca)

- Fabrizio Da Ros – Direttore d’Orchestra degli spettacoli Let’s Sing Oratorio Music in Rep. Ceca e Italia

- Nikos Efhtimiadis – Direttore d’Orchestra e Presidente della Federazione Panellenica dei Cori e dei Direttori di Cori (Grecia)

- Pavel Ionescu Ambrosie – Direttore Artistico della Filarmonica Mihai Jora di Bacau (Romania)

- Daniela de Marco – Fondatore e Direttore Artistico Concorso Internazionale Musica Sacra





I Patrocini del Concorso





Il Concorso Int. Musica Sacra ha ottenuto prestigiosi patrocini concessi considerata la valenza internazionale e culturale della manifestazione. Il Cardinale Gianfranco Ravasi ha concesso il Patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, così come le Ambasciate di Germania, Grecia, Romania, Spagna, Armenia, Belgio, Finlandia, Lettonia e Slovacchia presso l’Italia e le Ambasciate di Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia e Svizzera presso la Santa Sede.





Tutto il Concorso Musica Sacra in mondovisione





Tutte le fasi live saranno trasmesse in mondovisione in modo da permetterne la partecipazione del pubblico anche da remoto tramite TV, Radio e Social. Le semifinali che si svolgeranno nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Piazza del Popolo – saranno trasmesse in streaming su MariaTV e sui nostri social. La Finale in forma di Concerto di Gala si terrà nella Basilica SS. Apostoli e sarà trasmessa su Tele Pace e su Radio Vaticana e sarà condotta dall’attore Vincenzo Bocciarelli.





Il progetto europeo Let’s Sing Oratorio Music!





Il Concorso Internazionale Musica Sacra è una parte importante progetto "Let’s Sing Oratorio Music!" che ha vinto il Programma Europa Creativa della Commissione Europea. Let’s Sing Oratorio Music, mira a far conoscere il genere musicale dell’Oratorio tra i ragazzi europei mediante la produzione di spettacoli dedicati ai giovanissimi. Il Concorso Musica Sacra è la selezione internazioale per trovare i protagonisti di tali spettacoli che si terranno in 4 Nazioni. In Italia si proporrà "La Creazione" di Haydn il 22 e 24 ottobre al Teatro Rendano di Cosenza a favore dei bambini della Provincia bruzia. Tutto ciò è stato possibile grazie al partenariato con il Comune di Cosenza e con il Conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza e grazie a numerose altre realtà del territorio. Dopo il lunghissimo lock-down che ha impedito ai ragazzi di cantare nelle scuole, davvero un modo interessante di farli accedere nuovamente nei teatri.