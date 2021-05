L'Istat lancia l'allarme contro la violenza sulle donne. Secondo i rilevamenti dei dati del 2020, rispetto al 2019, è stato evidenziato come il periodo della pandemia per Covid abbia fatto impennare al 79,5% le richieste di aiuto al 1522 per denunciare violenze o stalking, mentre sono aumentate al 71% le violenze tramite chat o telefono.