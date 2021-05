Nave Gregoretti: non luogo a procedere per Salvini

CATANIA - Arriva la sentenza di non luogo a procedere nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, che era imputato con l'accusa di sequestro di persona. La decisione del Gup di Catania,, letta nell'aula bunker del carcere di Bicocca, è giunta a conclusione dell'udienza preliminare per il caso Gregoretti.Al centro del procedimento nei confronti dell'allora ministro dell'Interno i ritardi nello sbarco, nel luglio del 2019, di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano.E' la motivazione con cui il del Gup di Catania, Nunzio Sarpietro ha emesso la sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini a conclusione dell'udienza preliminare sul caso Gregoretti. Le motivazioni complete saranno pubblicate entro i prossimi 30 giorni.