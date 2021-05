Mafia, Mattarella: "O si è contro o si è complici"

PALERMO - "O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative". Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel bunker dell'Ucciardone per l'anniversario della strage di Capaci."E' sempre di grande significato -ritrovarsi nel bunker, un luogo di grande valenza simbolica, dove lo Stato ha assestato importanti colpi alla mafia". "La mafia esiste ancora -non è stata sconfitta. E' necessario tenere sempre attenzione alta e vigile da parte dello Stato".