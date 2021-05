Inveruno: mercoledì 26 maggio la Giornata della Legalità nei plessi Marcora e Lombardini dell'IIS Inveruno

INVERUNO (MI) - Proseguono gli eventi presso l'IIS Inveruno: mercoledì 26 maggio 2021, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 12 si terrà la Giornata della Legalità nell'Aula Polifunzionale presso il Plesso Marcora e nell'Aula Magna presso il Plesso "Lombardini". - Proseguono gli eventi presso l'IIS Inveruno: mercoledì 26 maggio 2021, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 12 si terrà la Giornata della Legalità nell'Aula Polifunzionale presso il Plesso Marcora e nell'Aula Magna presso il Plesso "Lombardini".





In questa circostanza verranno esposti i lavori eseguiti dagli alunni della scuola in tema di "legalità". Per quel che riguarda questa manifestazione, si inquadra nell'ambito delle attività previste dalla Convenzione "Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia – triennio 2020-2022" (prot. n. 6072 del 24.03.2020 e l.r. 17/2015, art. 7).