ROMA — La macchina delle vaccinazioni non si ferma con le festività pasquali. Nel secondo trimestre (aprile-giugno) del 2021, è previsto l'arrivo di 50 milioni. Il commissario per l'Emergenanza: "Se il sistema regge, a fine settembre chiudo la campagna. Aprile decisivo per arrivare a 500mila vaccinazioni al giorno".