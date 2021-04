Scaparro presenta ''Non so'': ''Le mie emozioni in musica''

Dopo due anni di silenzio il cantautore romano Scaparro torna con 'Non so', pubblicato da The Bluestone Records, etichetta indipendente fondata a Roma, che punta al lancio di artisti e cantautori della Capitale. 'Non so' è un brano incentrato sull’amore e le sue mille sfaccettature. Una storia d’amore importante e allo stesso tempo complicata, destinata a finire. La pandemia ha portato i due ragazzi a separarsi, a capire che non c’era futuro. La storia trova il suo finale come in una canzone che non si interrompe ma scema piano piano abbassandosi di volume fino a scomparire". Ecco cosa ci ha raccontato.

Qual è il filo conduttore delle tue canzoni?

Scrivo di emozioni che non riguardano solo l'amore. Prendo spunto da me stesso, le persone che ho accanto e un po' di creatività per comporre storie di vita quotidiana.

Con quali artisti sei cresciuto?

Ho iniziato tardi ad ascoltare veramente la musica ma senza alcun dubbio gli eroi che per primi me l'hanno fatta adorare sono Bob Marley Frank Sinatra e Renato Zero*

Cosa ci puoi anticipare del nuovo disco?

Sarà un disco incentrato sulle emozioni e sulla verità. Sarà un passo fondamentale per la mia crescita personale e che questo percorso intrapreso con la the Bluestone records, mi sta portando ad una maturazione definitiva.