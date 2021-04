M. LAPICCIRELLA - Per chi non è un appassionato del mondo dei fumetti, l’idea di una fiera del fumetto potrebbe sembrargli un evento di nicchia e ristretto; ma al contrario, negli ultimi anni, le fiere del fumetto stanno diventando sempre più popolari, affollate e stanno ottenendo sempre più partecipanti. - Per chi non è un appassionato del mondo dei fumetti, l’idea di una fiera del fumetto potrebbe sembrargli un evento di nicchia e ristretto; ma al contrario, negli ultimi anni, le fiere del fumetto stanno diventando sempre più popolari, affollate e stanno ottenendo sempre più partecipanti.





Un evento come la fiera del fumetto permette ai fan di incontrare persone che condividono gli stessi interessi, di interagire con i loro creator preferiti, assistere agli annunci di prossimi giochi e nuovi content e di poter acquistare il merchandise.





Grazie al successo che cresce ogni anno, le fiere del fumetto ora includono molti più fandom, e ospitano molti più eventi, come per esempio competizioni di videogiochi o di cosplay, stand e eventi dove si può interagire con i creators, fumettisti e cosplayer, senza dimenticare i numerosi stand dove si possono acquistare gadget autografati, merchandise ufficiale e edizioni limitate.





La fiera del fumetto è anche un ottimo evento per i creators emergenti, che possono per esempio vendere i loro fumetti o illustrazioni facendosi conoscere, è anche un posto perfetto se si vogliono conoscere persone nuove con gli stessi interessi, e non è raro vedere molti partecipanti in cosplay mentre girano per la fiera.





Se siete interessati a partecipare a una fiera del fumetto, sappiate che nelle più grandi città come Milano, Napoli e Roma si tengono delle fiere particolarmente grandi qualche volta all’anno, e vi consiglio sinceramente di cercare la più vicina a voi e partecipare appena questa situazione migliorerà.