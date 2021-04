Puglia: è morto Gianni Colajemma, diresse il Corteo di San Nicola

Lutto nel teatro barese. E' deceduto per Covid nelle prime ore della mattinata di sabato 17 aprile l'attore Gianni Colajemma. Nato a Bari 62 anni fa, unì all'intensa attività teatrale quella di direttore artistico del Corteo di San Nicola nell'edizione del 2000 e in vista della quale si distinse per la sua attenta selezione dei volti ai quali poter affidare i ruoli dei protagonisti della traslazione delle ossa del Santo Taumaturgo, da Myra a Bari, avvenuta nel 1087.