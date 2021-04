Malattie neuromuscolari: la campagna solidale di Vero Italian Traditional Food a sostegno del progetto "Il Gusto della Vita"

MILANO – Gioire della convivialità, assaporare il cibo e la vita con gusto, nonostante le difficoltà: è il messaggio cardine della sinergia nata tra Vero e i Centri Clinici NeMO. La startup, che promuove e commercializza prodotti agroalimentari tradizionali, ha scelto infatti di sostenere il progetto "Il Gusto della Vita". – Gioire della convivialità, assaporare il cibo e la vita con gusto, nonostante le difficoltà: è il messaggio cardine della sinergia nata tra Vero e i Centri Clinici NeMO. La startup, che promuove e commercializza prodotti agroalimentari tradizionali, ha scelto infatti di sostenere il progetto "Il Gusto della Vita".





La cura degli aspetti nutrizionali è fondamentale per chi convive con una malattia neurodegenerativa e neuromuscolare. Per le persone con SLA, SMA e Distrofie Muscolari, oltre 40 mila persone in tutta Italia, il momento del pasto rappresenta spesso una fatica e può diventare un rischio per la sicurezza a causa di problemi legati alla disfagia, la difficoltà nel deglutire, nel gestire il cibo in bocca, nel controllo del peso. Difficoltà che hanno un impatto negativo sul decorso della patologia, ma anche sullo stato psico-fisico e sulla qualità di vita.

I team di professionisti altamente specializzati dei Centri Clinici NeMO guidano il paziente e l’intera famiglia verso un nuovo approccio e una nuova visione del cibo: dalla preparazione dei pasti, al momento conviviale. Un percorso in grado di far assaporare ogni attimo di vita, far riacquistare sicurezza e educare alla corretta alimentazione.

Il progetto "Il Gusto della Vita" è nato per sostenere il lavoro degli operatori dei Centri Clinici NeMO di Milano, Roma, Arenzano (Ge), Napoli, Brescia e Trento. Si dona concretamente più tempo di cura da dedicare a ogni paziente, sostenendo le figure del logopedista, del nutrizionista e dello psicologo. L’obiettivo è migliorare la qualità di vita di oltre 5.000 famiglie nell’affrontare il cambiamento legato alla patologia, formare ogni paziente e i caregivers, al fine di ridurre gli episodi di infezioni e crisi respiratorie, derivate dalla disfagia, oltre che dare uno spazio di confronto per approfondire il tema della nutrizione e condividere nuove strategie per rendere il momento del pasto un’esperienza serena.