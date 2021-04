Covid, scuola: 6,5 mln studenti tornano in classe

ROMA - Da lunedì 12 aprile si torna sui banchi. Piu' di 6,5 milioni di alunni tornerà a seguire le lezioni in presenza. In tutte le Regioni, indipendentemente dal colore, accederanno ai servizi per la prima infanzia (0-3 anni) anche 356 mila bambini.