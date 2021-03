(via Ssc Napoli Fb)





Il Milan cerca di ripartire ma la mira, anche coi nuovi entrati, è sballata. Sul finale di partita il Diavolo rimane con un uomo in meno per l'espulsione di Rebic per eccessive proteste che non sfuggono all'arbitro Pasqua. Dopo 5' di recupero arriva il triplice fischio finale che inguaia gli uomini di Pioli per la corsa scudetto a -9 dall'Inter e riapre tutto per la corsa Champion con Juventus e Napoli in agguato.

- Finisce 1-0 per il Napoli, sfida che vale la Champions. Dopo un primo tempo caratterizzato da densità di gioco al centrocampo, con i rossoneri poco pericolosi, nella ripresa gli azzurri trovano il vantaggio al 49' con Politano che di destro buca Donnarumma, favorito anche da un'uscita fuori tempo di Kessié che non riesce a interrompere l'azione.