Covid, giudice di Belluno: "Sospendere dal lavoro chi non si vaccina"

ROMA - ''Se non c'è stata vaccinazione non ci può essere lo stipendio''. Lo dice il giudice di Belluno Anna Travia, che ha respinto le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro.