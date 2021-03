ROMA - Sono 13.114 i nuovi casi di contagio emersi nelle ultime 24 ore sulla base di 170.633 test del tampone elaborati; il tasso di positività pari al 7,7% (+0,9%). Ancora in aumento i ricoverati negli ospedali: in terapia intensiva ci sono 2.289 degenti (+58) e 19.112 (+474) negli altri reparti Covid . Le nuove vittime del virus sono 246, facendo salire il totale a quota 97.945. I guariti dal virus aumentano invece di altre 10.894 unità, per un totale di 2.416.093.