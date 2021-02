Sondaggio Dire /Tecnè: 64,2% per Governo Draghi, solo 27,2% elezioni

(Agenzia DIRE) ROMA - Per il 64,2% degli italiani un governo Draghi e' soluzione preferibile alle elezioni, esito preferito dal 27,2%. L'8,6% non sa. Tra gli elettori dei partiti della ex maggioranza Conte (Pd-M5S-Iv-Leu/Si) il favore a un governo Draghi sale al 70,0%, e cresce di poco anche il favore per il voto, al 28,1%, mentre si riduce nettamente l'area di chi non ha un'opinione, che si contrae all'1,9%. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire, su un campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta', area geografica con estensione territoriale nazionale, in base a interviste effettuate il 5 febbraio 2021.