Consultazioni, al via secondo giro: non mancano difficoltà e divergenze per Fico

ROMA - Il presidente della Cameraha convocato un tavolo a cui parteciperanno i rappresentanti dei partiti dell'ex maggioranza, per verificare la possibilità di scrivere un patto di fine legislatura. Difficoltà e divergenze non mancano.E' partita sotto questi auspici nella sala della Lupa di Montecitorio la riunione del tavolo di lavoro convocato dal presidente della Camera, nell'ambito delle consultazioni. All'incontro, che sarà introdotto da Fico, partecipa una quindicina di persone: i capigruppo di M5S Davide Crippa ed Ettore Licheri, quelli del Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci, per Italia Viva i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, per Liberi e Uguali Federico Fornaro e Loredana De Petris, per 'Europeisti - MAIE - Centro Democratico' del Senato i senatori Raffaele Fantetti e Maurizio Buccarella, per il Gruppo parlamentare 'Per le Autonomie del Senato Albert Laniece e Gianclaudio Bressa, per CD-Maie Bruno Tabacci ed Antonio Tasso.