Lazio, partono le prenotazioni per il vaccino anti-Covid agli over 80

ROMA - Aperte dalla mattina di lunedi le prenotazioni per la somministrazione del farmaco contro la Covid-19 agli over 80. Nonostante il portale sia per molti offline, la Regione Lazio ha reso noto che sono già 2mila i prenotati e che il servizio sarà attivo per tutto il trimestre.