ROMA — Salgono a oltre 32mila le persone vaccinate in Italia (32.143 per la precisione, secondo i dati aggiornati alle 12.13) e sono state consegnate oltre 469mila dosi. Piemonte, Lazio e provincia autonoma di Bolzano hanno la percentuale più alta di dosi somministrate in rapporto alla popolazione. In valore assoluto, il Piemonte è a 5.077 somministrazioni, il Lazio a 6.116, la Campania a 2.204 e la Lombardia a 2.171.