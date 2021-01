Per sei regioni misure restrittive fino a metà gennaio

ROMA — Le riaperture nelle regioni gialle per il 7 gennaio potrebbero saltare. Nei prossimi giorni il Governo, dopo che l’Istituto superiore di sanità avrà analizzato la curva epidemiologica, potrebbe allungare almeno fino al 15 gennaio alcune misure. Sei le Regioni a rischio: Veneto, Liguria, Calabria, Basilicata, Lombardia e Puglia. In queste regioni, ma anche nelle altre in fascia gialla, potrebbero rimanere chiusi bar e ristoranti, mentre consegna a domicilio e asporto sarebbero consentiti.