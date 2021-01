Inter punita dagli ex: la Samp vince 2-1

(via Inter Fb)





I nerazzurri creano, impostano, i blucerchiati ripartono organizzati con Torsby e Damsgaard. Gli ospiti sono spesso imprecisi, così i ragazzi di Ranieri colpiscono ancora. Il tocco di Keita è al veleno per il raddoppio.



Il secondo tempo è un dominio dell'Inter: entrano Eriksen, Lukaku, Perisic, ma Audero è attento a togliere pericoli. De Vrij suona l'allarme con la zuccata che accorcia le distanze. Gli ospiti continuano ad offendere dalle fasce con Perisic e Hakimi, ma tra la pioggia di Genova e la scarsa brillantezza la Samp la spunta. Per l'Inter i prossimi turni con Roma e Juve rappresentano due finali.

- Gli ex fermano l'Inter. Candreva e Keita regalano la vittoria alla Sampdoria per 2-1. Il turno di serie A dell''Epifania potrebbe essere fatale per l'Inter di Conte che al Marassi incassa la seconda sconfitta in campionato. Candreva di rigore spiazza Handanovic durante il primo tempo in cui Sanchez fallisce il penalty, Young colpisce la traversa e Tonelli anche.