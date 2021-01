Febbre gialla e assembramenti, Speranza: "Zona gialla non significa scampato pericolo"

ROMA - Il ritorno in area gialla "non significa normalità". E' necessario "evitare assembramenti" poiché c'è il rischio "assolutamente reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili". A dichiararlo il coordinatore del Ctssottolineando che è fondamentale ricordare cosa è successo la scorsa estate quando "molti si sono proiettati al ritorno alla normalità senza comprendere che il virus era, come oggi, attorno a noi".Il ministro della Saluterincara la dose e avverte: 'Zona gialla non significa scampato pericolo'. "Zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane", ha detto Speranza, entrando questa mattina al ministero.