ROMA — La Pfizer sta valutando vari altri siti produttivi già esistenti, in Europa e negli Stati Uniti, che siano adeguati a rafforzare la produzione del vaccino anti-Covid elaborato insieme all’azienda tedesca BionTech. Al momento sono attivi per il nuovo vaccino 4 siti di produzione Pfizer (3 in Usa ed uno in Europa, in Belgio) ai quali si aggiungono i siti produttivi di BionTech.