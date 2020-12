(via Matteo Renzi fb)

ROMA - Non si placa lo scontro a distanza tra i leader di Italia Viva Matteo Renzi e il Governo dopo l'incontro saltato con Conte per l'assenza del ministro Bellanova, impegnata a Bruxelles. Renzi afferma che la condizione per andare avanti è attingere ai 36 miliardi di euro del fondo salva-Stati.