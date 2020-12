Sorride la Juve, male Lazio ed Atalanta

Non è andata meglio alla Dea, ultima tra le squadre sorteggiate, che se la dovrà vedere con il Real Madrid. Avversario più clemente per la Juventus è il Porto di Conceicao, che ha militato in Italia con Lazio e Inter. Il quadro completo degli ottavi è il seguente:



Borussia M.-City

Lazio-Bayern M

Atletico-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-Psg

Siviglia-Dortmund

Atalanta-Real Madrid



Gli ottavi si disputeranno tra il 16-17 e 23-24 febbraio per le gara d'andata mentre il ritorno sono previsti per 9-10 e 16-17 marzo

L'urna di Nyon poco clemente per mano dell'ex attaccante svizzero del Borussia Dortmund Stéphane Chapuisat, con le italiane con Lazio e Atalanta arrivate seconde nel loro gironi, con la Juventus prima dopo l'impresa al Camp Nou. La squadra di Inzaghi se la dovrà vedere con i detentori della Champions: il Bayern Monaco di Lewandowski.