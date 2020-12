(credits: Juventus via Fb)

- La Juventus conferma i progressi evidenziati nelle partite contro Torino e Barcellona battendo il Genoa per 3 a 1. A Marassi, è da registrare il primo gol stagionale di Dybala che sblocca la partita. Al 57’ il giocatore argentino, dopo essersi accentrato, ha lasciato partire un rasoterra che ha sorpreso Perin sul primo palo.I rossoblù hanno pareggiato subito i conti. Al 61’ l'ex Sturaro ha messo in rete calciando di prima intenzione su cross preciso di Pellegrini. Ci ha pensato poi Ronaldo a regalare i tre punti ai bianconeri con una doppietta su calcio di rigore. Al 78’ un fallo di Rovella su Cuadrado ha permesso al portoghese di firmare la rete del sorpasso, ripetendosi all'89' per un fallo di Perin su Morata.