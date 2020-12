Paratici indagato per il caso Suarez

TORINO - Attraverso una nota ufficiale la Juventus ha confermato che oggi è stata notificata a Fabio Paratici, capo dell’Area sport, un’informazione di garanzia in merito all’indagine della procura di Perugia sull’esame di italiano sostenuto da Suarez.Tra le frasi intercettate dagli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sull'Università per Stranieri di Perugia che ha coinvolto anche l'esame di italiano sostenuto da Luis Suarez, emergono le conversazioni tra un interlocutore sconosciuto e Stefania Spina, tra Lorenzo Rocca e Giuliana Grego Bolli e tra lo stesso Rocca e Cinzia CamagnaIl club bianconero precisa che “il reato ipotizzato è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p” (false informazioni al pubblico ministero, ndr) e ribadisce “con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli”.