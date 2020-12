I bambini e la tecnologia

C. BACCO - La tecnologia è diventata una parte indispensabile della nostra vita e i bambini sembrano avere una naturale tendenza a utilizzare dispositivi digitali. PC, tablet e smartphone sono strumenti che offrono infinite possibilità di crescita e intrattenimento, con i quali si può scoprire il mondo, acquisire conoscenze, divertirsi e socializzare, allo stesso tempo, però, possono avere effetti negativi sulla salute dei più piccoli. - La tecnologia è diventata una parte indispensabile della nostra vita e i bambini sembrano avere una naturale tendenza a utilizzare dispositivi digitali. PC, tablet e smartphone sono strumenti che offrono infinite possibilità di crescita e intrattenimento, con i quali si può scoprire il mondo, acquisire conoscenze, divertirsi e socializzare, allo stesso tempo, però, possono avere effetti negativi sulla salute dei più piccoli.





Senza una guida adeguata, infatti, i bambini tendono a passare troppo tempo su smartphone, tablet e PC. Questo tipo di comportamento scorretto, diventa poco salutare, soprattutto nell’infanzia, e può portare a iperattività, disturbi del sonno, aumento dell’appetito, e la progressiva perdita della capacità di concentrarsi, apprendere e interagire normalmente.

Per questo, i genitori devono cercare un compromesso equilibrato per far sì che i loro figli utilizzino la tecnologia in modo sicuro e regolamentato.

La consapevolezza dei rischi e delle opportunità è essenziale per proteggere i bambini dal scorretto utilizzo di Internet.