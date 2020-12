ROMA - Sono 18.236 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, su 185.320 tamponi effettuati, con 683 morti. Lo rende noto il consueto bollettino delRispetto a ieri sono stati effettuati circa 15mila tamponi in meno, ma il tasso di positività è aumentato dell'1%: 8,8% ieri, 9.8% oggi. Sono 27.913 i guariti, mentre calano i ricoveri in terapia intensiva: -71 rispetto a ieri, per un totale di 2.855.