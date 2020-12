Scossa di terremoto a Milano magnitudo 3.8

MILANO - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata in provincia di Milano alle 16.59. A confermarlo su Twitter l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha precisato la magnitudo: 3.8, appunto. La scossa è stata avvertita nel capoluogo lombardo anche ai piani bassi delle case.Non si registra al momento nessun danno particolare, come hanno reso noto dopo i primi accertamenti i vigili del fuoco, impegnati a verificare le conseguenze della scossa. Al momento sono segnalati solo alcuni interventi per lo sblocco di porte uscite fuori asse.