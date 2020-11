Moderna annuncia: "Nostro vaccino efficace al 94,5%"

ROMA — L'azienda farmaceutica statunitense Moderna ha annunciato che il suo vaccino contro il Covid ha una efficacia del 94,5%. La notizia ha avuto subito riflessi positivi sulle Borse europee: Madrid (+3%), Parigi e Milano (+2,2%). Il titolo dell'azienda a Wall Street è schizzato a +15%. La prima analisi preliminare ha visto 95 partecipanti con casi di Covid-19. Lo studio Cove ha arruolato 30 mila partecipanti e sono state somministrate al campione due dosi di vaccino. Dei 95 casi con Covid-19, 90 sono relativi a soggetti che hanno partecipato allo studio e facevano parte del gruppo cui è stato somministrato un placebo e 5 nel gruppo cui è stato somministrato il vaccino. Una volta fuori dal frigorifero, il vaccino Moderna può essere conservato a temperatura ambiente per 12 ore. "Moderna - si legge ancora nella nota - intende presentare una richiesta d'autorizzazione all'uso per emergenza (Emergency Use Authorization, Eua) alla Fda statunitense nelle prossime settimane. È atteso che l'Eua si baserà sull'analisi finale di 151 casi e su un follow-up mediano di oltre 2 mesi".