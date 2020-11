MILANO - "A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò". Lo scrivesu Instagram, postando una foto sull'uscio di casa di ritorno dalla clinica milanese, dove il conduttore era ricoverato.