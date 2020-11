ROMA — "Si sta facendo di tutto per garantire all'Italia un Natale più sereno. Ma non ho la sfera di cristallo per dire come sarà". A spiegarlo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) che fa il punto della situazione con l'Adnkronos Salute alla vigilia del nuovo Dpcm.