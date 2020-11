E' morto Padre Bartolomeo Sorge

E' deceduto stamane, improvvisamente per un malore, presso la dimora per Gesuiti anziani in Gallarate (Varese), Padre Bartolomeo Sorge. Aveva compiuto 91 anni lo scorso 25 ottobre, nel corso di una vita intensa per la sua attività pubblicistica che lo portò a dirigere dal 1973 al 1985 la Rivista "Aggiornamenti Sociali" e di testimonianza per una migliore vita civile, promuovendo la nascita fra la seconda metà degli anni '80 e la prima metà degli anni '90 di tutte quelle iniziative e di tutti quei movimenti civici che, opponendosi alla mafia, dettero il nome al fenomeno socio-culturale denominato la "Primavera di Palermo". Sorge fu anche un instancabile operatore per l'impegno dei cattolici in politica al punto da essere ritenuto l'erede dell'insegnamento di Don Luigi Sturzo, e un punto di riferimento per il cattolicesimo democratico italiano.