I vaccini in arrivo?

ROMA - Siglata un'intesa tra Pfizer e l'Italia. L'azienda farmaceutica Usa, secondo i media americani, avrebbe pronti per gennaio 1,7 milioni di dosi di vaccini per l'Italia. Ricordiamo il vaccino sviluppato da Pfizer e dal partner BioNTech si è dimostrato migliore del previsto nel proteggere le persone da Covid-19 secondo lo studio di fase 3: le aziende hanno infatti comunicato che la sua efficacia supera il 90% ed è stata testata su una base di più di 43mila volontari (metà di questi hanno ricevuto il vaccino e l'altrà metà il placebo). Di questi, 94 sono le persone infettate, quasi tutte appartenenti al gruppo che non ha avuto il vaccino. La probabilità di infettarsi per un vaccinato è meno di un decimo rispetto a un non vaccinato.