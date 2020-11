Msc Crociere: al via la vendita della World Cruise

GINEVRA - MSC Crociere ha aperto le vendite per la MSC World Cruise 2023, un’esperienza di crociera che prevede 53 splendide destinazioni in 33 paesi appartenenti a sei continenti, con itinerari che comprendono alcune delle località più suggestive ed ambite dell'Asia. Lo spettacolare viaggio di 119 giorni a bordo di MSC Poesia inizierà il 5 gennaio 2023 da Genova, città dalla quale la nave intraprenderà poi un viaggio di 30.000 miglia nautiche che attraverserà 24 diversi fusi orari e toccherà altri porti d'imbarco come Civitavecchia, Marsiglia e Barcellona.Attraversando l'Oceano Atlantico dall'Europa, MSC Poesia visiterà le isole tropicali dei Caraibi per poi navigare attraverso il Canale di Panama, un'esperienza che vivrà a lungo nella memoria di tutti gli ospiti a bordo. Il viaggio farà tappa verso la costa occidentale dell'America Centrale con scali in Costa Rica, Nicaragua, Guatemala e Messico prima di dirigersi verso San Francisco.La nave attraverserà l’Oceano Pacifico con scali a Maui, Hawaii, Samoa, Fiji, Auckland in Nuova Zelanda, Sydney, la Costa d'Oro australiana, Cairns e l'incredibile Grande Barriera Corallina, Papua Nuova Guinea e Filippine. MSC Poesia arriverà poi in Giappone proprio durante la bellissima stagione dei ciliegi in fiore con escursioni a Kyoto e Tokyo.Gli ospiti scopriranno i luoghi e i suoni dell'Asia con visite a Shanghai, Vietnam, Singapore e Malesia. Attraversando l'Oceano Indiano fino alla regione del Golfo Persico, MSC Poesia si dirigerà poi verso il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, un'altra esperienza indimenticabile tutta da vivere.Le principali tappe della crociera del 2023Alcune delle tappe principali di questo incredibile viaggio intorno al mondo includono:• Puerto Limon, Costa Rica - Le splendide spiagge e la lussureggiante foresta pluviale sono un paradiso per qualsiasi amante della natura. Qui gli ospiti avranno la possibilità di interagire con le specie autoctone di bradipi o di scoprire la ricca storia che la seconda città più grande della Costa Rica ha da offrire.• San Francisco, USA - Gli ospiti non vorranno perdere l'occasione di dare un'occhiata all'iconico ponte del Golden Gate, visitare il famoso penitenziario di Alcatraz, o degustare i vini locali californiani in una delle città più famose degli Stati Uniti. • Honolulu, USA - Le Hawaii sono famose per le loro spiagge sabbiose, le acque cristalline e i vulcani incombenti. Oahu, la capitale hawaiana ospita tutti e tre questi tesori, gli ospiti potranno dunque partecipare a un 'luau' o semplicemente dire 'aloha' a una giornata di sole sulla famosa Waikiki Beach.• Sydney, Australia - Navigando presso la Sydney Opera House e l'imponente Harbour Bridge, gli ospiti avranno due giorni per esplorare la città australiana. Sia che scelgano di visitare il famoso Taronga Zoo per la possibilità di vedere canguri reali o di imparare a fare surf a Bondi Beach, Sydney è una destinazione per tutti.• Tokyo, Giappone – Tokyo, con le sue famose luci brillanti, è una delle sei città giapponesi che MSC Poesia visiterà durante il tour mondiale. Con una pletora di attività disponibili solo in questo luogo, gli ospiti potranno scegliere tra le tradizionali cerimonie del thè, l'osservazione delle sessioni di allenamento mattutino dei lottatori di sumo e la scoperta di numerosi ristoranti di lusso che rendono di Tokyo la città con più ristoranti stellati al mondo.• Shanghai, Cina - Una delle città più iconiche della Cina darà agli ospiti l'opportunità di immergersi nell'Estremo Oriente, visitando il Tempio del Buddha di Giada, passeggiando per il lungomare del Bund o facendo una gita nella città d'acqua di Zhujiajiao, dove le case e i ponti storici permetteranno agli ospiti di fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo.• Da Nang, Vietnam - La quinta città più grande del Vietnam è una delle più belle del paese. Gli ospiti possono scegliere di scalare le montagne di marmo uniche nel loro genere, crogiolarsi al sole sulla My Khe Beach o scoprire le tante splendide pagode per cui la città è famosa.• Singapore - Incorniciata tra l'inconfondibile Marina Bay Sands Hotel e il simbolo della città, il Merlion, Singapore è un paradiso per gli amanti dello shopping, con centri commerciali mozzafiato, tra I più spettacolari e ben forniti al mondo. Lo storico Raffles Hotel e i Giardini della Baia rendono questa piccola isola uno dei maggiori esempi in cui lo stile moderno e il classico si incontrano per dar vita ad un luogo unico.• Aqaba, Giordania - Questa città si trova sulla costa del Mar Rosso ed è un paradiso per i subacquei e gli appassionati di storia. Dallo snorkeling nel Parco Marino di Aqaba al Castello di Mamluk fino al Museo Archeologico di Aqaba, questa destinazione è perfetta per tutte le età.MSC Crociere aveva già annunciato la cancellazione della MSC World Cruise 2021 in relazione al perdurare della difficile situazione sanitaria a terra a causa della pandemia. Tuttavia, gli ospiti che avevano effettuato la prenotazione per questo viaggio avranno la possibilità di sperimentare lo stesso itinerario proposto dalla MSC World Cruise 2023 o optare per la MSC World Cruise 2022.