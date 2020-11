Coronavirus: oggi in Italia 35.098 contagiati, 580 morti e +122 in terapia intensiva

ROMA - I dati di oggi relativi all'emergenza coronavirus in Italia: 35.098 contagiati, 580 morti e 217.758 tamponi da ieri. Aumentano anche le terapie intensive (+122). Conteggiati anche 21 morti in Abruzzo delle ultime tre settimane.Oggi in Puglia sono stati rilevati 1.245 nuovi casi di Covid-19 e processati 8.825 tamponi. In totale sono stati scoperti 27.676 contagi con 614.181 test. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25 decessi. Le persone decedute in Puglia dall'inizio della pandemia sono 869. I guariti dall'inizio dell'emergenza sono invece 7.921.