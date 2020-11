(Agenzia Vista) Napoli, 13 Novembre 2020 - “Ho detto a qualcuno del Pd, se dobbiamo condividere il Governo con alcuni soggetti è meglio che lo mandiamo a casa questo Governo. Quando ci sono ministri come Spadafora o il soggetto che ho nominato (Di Maio, ndr). Ribadisco l’invito a questo soggetto a un confronto pubblico in diretta tv, sperando che non faccia di nuovo il coniglio”. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook. / Facebook Vincenzo De Luca.