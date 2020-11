Coronavirus: oggi 28.244 nuovi casi e 353 morti

ROMA - Ecco il consueto bollettino diffuso dal Ministero della Salute sui contagi da Covi-19 in Italia. Sono 28.244 i contagiati, 353 i morti e 6.258 i guariti nelle ultime 24 ore nel paese. Per quanto concerne i decessi si tratta di un numero record dallo scorso 6 maggio, quando il numero dei morti è stato di 369.Sono stati effettuati 182.287 tamponi. Sono +203 i ricoverati in terapia intensiva e +1274 i ricoveri nei reparti Covid. In totale i ricoverati sono 21.114 di cui 2.225 in terapia intensiva. Per quanto concerne i decessi si tratta di un numero record dallo scorso 6 maggio, quando il numero dei morti è stato di 369.