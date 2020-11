Bassetti: "Il plasma dei guariti non funziona"

GENOVA — "Mi dispiace deludere le aspettative di molti, ma il plasma dei guariti non funziona". Sono le parole di Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive all'ospedale San Martino di Genova. Attraverso un post su Facebook, ha commentato l'articolo del New England Journal of Medicine sui risultati di uno studio in cui la terapia con plasma è stata confrontata con un placebo in soggetti affetti da forme gravi di Covid-19, senza riportare benefici significativi sulla mortalità. Il medico ha poi aggiunto: "Questa si chiama medicina basata sull'evidenza".