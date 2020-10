Serie A: cinque calciatori positivi al Covid

Immobile è a casa, sarà seguito ogni giorno dai medici fino alla sua completa guarigione. Non giocherà domenica 1 Novembre in trasferta col Torino in Serie A e mercoledì 4 Novembre fuori casa contro i russi dello Zenit San Pietroburgo in Champions League. Il quinto calciatore positivo è l’attaccante Salvatore Andrea Molina del Crotone. Non ha sintomi, sta bene. E’ in isolamento a casa.

Cinque calciatori in Serie A sono risultati positivi al Covid 19. Tre sono del Sassuolo. I nomi non sono stati comunicati per la tutela della privacy. Sono in isolamento dove rimarranno per 10 giorni. Stanno bene, sono asintomatici. Uno è della Lazio, l’attaccante Ciro Immobile. Lo ha comunicato la moglie Jessica Melena con una foto su Instagram.